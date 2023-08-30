СБУ предъявила новые обвинения российскому бизнесмену Михаилу Шелкову

По версии спецслужбы, он обходил наложенные Украиной персональные санкции, используя для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российскому бизнесмену Михаилу Шелкову новые обвинения по делу о поставках в Россию украинского сырья для производства титана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

По версии СБУ, он обходил наложенные Украиной персональные санкции, используя для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран. В спецслужбе заявили, что "на бумаге это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" из Днепропетровской области, а на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию".

В СБУ утверждают, что в течение 2020-2021 годов бюджету Украины нанесен ущерб в размере около 100 млн гривен ($2,7 млн). Шелкову предъявлены обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

В январе этого года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать находящиеся в стране активы Шелкова. В частности, квартиру и парковочное место в Одессе, склад рулонов стальной ленты, квартиру в Никополе, трактор, прицеп, автомобиль марки Lexus, четыре автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, денежные средства на банковских счетах, а также 100% доли в ООО "ВСМПО Титан Украина".

В середине июня СБУ заочно предъявила российскому бизнесмену обвинения в финансировании действий, связанных с захватом власти и изменением границ Украины. Как утверждали в спецслужбе, обвинения связаны с якобы осуществлявшимися поставками в Россию титана с Демуринского горно-обогатительного комбината, бенефициарным владельцем которого, по версии СБУ, являлся Шелков.

Михаил Шелков - российский бизнесмен, заместитель председателя совета директоров крупнейшего производителя титана в мире - корпорации "ВСМПО-Ависма".