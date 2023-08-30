В Верховную раду внесли законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, документ предполагает только ужесточение наказания за коррупционные преступления

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Законопроект, которым предлагается на время действия на Украине военного положения приравнять некоторые коррупционные преступления к госизмене, зарегистрирован в Верховной раде.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое показали по украинским телеканалам 27 августа, анонсировал внесение в Раду такого законопроекта в ближайшее время. Однако, как следует из регистрационной карточки на сайте украинского парламента, вместо ожидаемого президентского проекта документ внесла группа депутатов.

Пояснительная записка и текст законопроекта пока не обнародованы. Но, как сообщает в Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк, это альтернативный документ и он содержит не совсем те положения, которые анонсировал президент. По данным депутата, предложенный к рассмотрению парламентариев проект предполагает только ужесточение наказания за коррупционные преступления, но не передачу их расследования от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ведение Службы безопасности Украины (СБУ), как планировал Зеленский.

Как поясняет Железняк, внесение альтернативного законопроекта группой депутатов усложняет регистрацию президентского варианта, так как теперь внести новый законопроект можно не ранее чем через 14 дней.

Инициаторами законопроекта стала группа депутатов во главе с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым. Все они, кроме Разумкова, указаны на сайте украинского парламента как члены фракции пропрезидентской партии "Слуга народа". Однако, по данным украинских СМИ, эти же парламентарии входят в основанное Разумковым межфракционное объединение. Сам экс-спикер был отправлен в отставку с этого поста в 2021 году из-за разногласий с командой Зеленского и руководством партии. Опросы общественного мнения показывали, что его рейтинг после этого существенно повысился, а некоторые политологи тогда даже называли его возможным соперником Зеленского на президентских выборах 2024 года.

Инициатива Зеленского и борьба с коррупцией

Инициатива Зеленского приравнять коррупцию к госизмене вызвала неоднозначную реакцию не только на Украине, но и среди западных партнеров Киева, которые всегда называли борьбу с коррупцией одним из основных условий для сотрудничества. Эксперты отмечают, что передача расследования коррупционных деяний от НАБУ к СБУ, как планирует Зеленский, позволит его команде, которая уже не раз оказывалась втянутой в такие скандалы, вывести из-под ответственности "кого надо" и показательно осудить остальных.

По оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Зеленский неоднократно анонсировал массовые чистки и кадровые решения в отношении уличенных в коррупции чиновников, но в стране за это время разразилось несколько крупных скандалов, два из которых затронули Минобороны и даже спровоцировали слухи о возможной отставке министра Алексея Резникова. Тем не менее он все еще сохраняет свой пост. Еще одной темой, на которую пришлось реагировать в офисе президента, стала коррупция в военкоматах, из-за чего пришлось объявить повсеместную проверку их работы.