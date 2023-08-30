В Индии во время саммита G20 будут отпугивать макак картонными лангурами и криками

В частности, в лесной зоне будут работать около 40 обученных специалистов, которые будут имитировать крики лангуров

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Национального столичного округа Дели планируют во время саммита "Большой двадцатки" распугивать макак при помощи картонных фигур лангуров и специально обученных специалистов, которые будут имитировать их крики. Об этом сообщил Департамент лесного хозяйства города.

Макаки регулярно приносят хлопоты городским властям. Они селятся большими группами у популярных среди туристов объектов или мест скопления людей, создавая тем самым помехи движению транспорта. Нередки случаи агрессивного поведения животных, когда они воруют еду у людей. В связи с этим власти города уже несколько лет ищут способы решения проблемы.

На время саммита городская администрация совместно с департаментом лесного хозяйства решила задействовать образ лангуров, почитаемого в Индии рода обезьян, которых боятся макаки. В различных частях городах размещают картонные фигуры этих животных, прежде всего вдоль дороги, ведущей от аэропорта к месту проведения саммита и пролегающей вдоль лесной зоны "Южный хребет". В лесной зоне, как ожидается, также будут работать около 40 обученных специалистов, которые будут имитировать крики лангуров.

"Картонные вырезки в виде лангуров будут задействованы в экспериментальном порядке, мы должны оценить, насколько это скажется на численности макак в этих районах", - заявил замглавы администрации Нью-Дели Сатиш Упадхьяй. По его словам, главная цель этих мер - гарантировать, что макаки будут оставаться в лесных зонах и не мешать конвоям делегатов.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. Ранее стало известно, что РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.