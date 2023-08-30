30 августа, 10:02
Военный переворот в Габоне

Афросоюз обсудит 31 августа ситуацию в Габоне после совершенного военного переворота

По сведениям агентства Reuters, среди мятежников были представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции

РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) проведет в четверг, 31 августа, заседание, посвященное ситуации в Габоне, где 30 августа был совершен военный переворот. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник.

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Как сообщило агентство Reuters, среди мятежников - представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции. Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок. 

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