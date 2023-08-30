В Киеве будут судить преподавателя, выступившую за исполнение Украиной минских соглашений

Обвиняемая является уроженкой Белоруссии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Киевская городская прокуратура передала в суд дело против преподавателя, которая при студентах осудила украинскую власть за неисполнение минских соглашений.

"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева <...>. Следствием установлено, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий на Украине", - говорится в сообщении на странице столичной прокуратуры в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Уточняется, что обвиняемая является уроженкой Белоруссии. По данным следствия, она обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений, указав, что это послужило причиной эскалации конфликта. Она также осудила обстрелы территории Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На данный момент женщина уволена с работы, ей предъявлены обвинения по статье об оправдании действий России на Украине. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или исправительные работы до двух лет.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежали минские соглашения, предполагавшие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Несмотря на то, что минские соглашения были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" договоренностей.

Украинские власти годами затягивали мирное урегулирование, при этом увеличивая обстрелы республик Донбасса. К февралю 2022 года обстановка на линии соприкосновения накалилась до предела, интенсивные обстрелы со стороны ВСУ привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры, а также к жертвам среди мирного населения ДНР и ЛНР. 24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.