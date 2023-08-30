30 августа, 10:51
Военный переворот в Габоне

В Европарламенте заявили, что африканские перевороты идут вразрез с интересами ЕС

В связи с этим глава комитета ЕП по обороне Натали Луазо выступила за продолжение работы по воплощению Европейского оборонного союза

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Военные перевороты противоречат интересам Евросоюза в Африке, в связи с чем объединение должно поддержать тех, кто разделяет европейские ценности. Об этом заявила в среду глава комитета Европарламента по обороне Натали Луазо по прибытии на неформальное заседание министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза, которое проходит в Толедо.

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"По всему миру и по всей Европе демократии подвергаются нападению. Мы наблюдали серию военных переворотов в Африке, угрожающих демократии и избранным главам государств и правительств. Эти акты шли вразрез с нашими интересами, с нашими ценностями и принципами. Нам необходимо укрепить нашу ведущую роль, наше единство, и поддержать людей, которые разделяют те же самые ценности", - сказала она.

В связи с этим глава комитета ЕП выступила за продолжение работы по воплощению Европейского оборонного союза: "Мы добились большого прогресса в последние месяцы, но еще больше необходимо сделать". 

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