Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты прав задержанных Азербайджаном жителей Карабаха

В Генпрокуратуре Азербайджана ранее сообщили, что трое задержанных в 2021 году надругались над флагом страны

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой применить против Азербайджана обеспечительные меры для защиты прав трех задержанных жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба офиса представителя страны по международным правовым вопросам.

"В ЕСПЧ подано заявление о защите прав трех гражданских лиц <...> с просьбой применить временную меру против Азербайджана", - говорится в сообщении.

По данным армянской стороны, азербайджанские пограничники на КПП у моста Хакари в Лачинском коридоре задержали трех юношей - жителей Нагорного Карабаха, которые следовали в Армению.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана ранее сообщили, что трое задержанных, по данным азербайджанского следствия, в 2021 году надругались над флагом страны. В связи с этим против них возбуждено уголовное дело. После задержания на КПП в Лачинском коридоре суд, заменив уголовное преследование административным, арестовал их на 10 суток, после отбывания наказания их выдворят из Азербайджана, добавили в Генпрокуратуре.