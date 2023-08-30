30 августа, 10:30
Военный переворот в Габоне

Франция заявила, что осуждает переворот в Габоне

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что его страна внимательно следит за развитием ситуации

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Франции осуждает переворот в Габоне и ожидает, что результаты президентских выборов в этой стране будут признаны.

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Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

"Прежде всего Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне. Франция внимательно следит за развитием ситуации на местах и подтверждает свою позицию о необходимости признания результатов выборов, как только они будут утверждены", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета министров. 

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ГабонФранцияВоенный переворот в Габоне
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