Франция заявила, что осуждает переворот в Габоне

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что его страна внимательно следит за развитием ситуации

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Франции осуждает переворот в Габоне и ожидает, что результаты президентских выборов в этой стране будут признаны.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

"Прежде всего Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне. Франция внимательно следит за развитием ситуации на местах и подтверждает свою позицию о необходимости признания результатов выборов, как только они будут утверждены", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета министров.