США выделят $95 млн для восстановления и обновления электросети Гавайев

На эти деньги планируется "укрепить критически важные линии электропередачи и опоры, поддерживающие критически важные объекты"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики США выделит $95 млн для восстановления и обновления электросети штата Гавайи. Соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.

"Министерство энергетики выделяет $95 млн в рамках двухпартийного закона об инфраструктуре для укрепления электросети Гавайев, улучшения обслуживания, ограничения ущерба во время будущих чрезвычайных ситуаций и предотвращения сбоев в будущем, которые могут привести к серьезным последствиям", - отмечает пресс-служба Белого дома. По ее данным, на выделенные средства планируется "укрепить критически важные линии электропередачи и опоры, поддерживающие критически важные объекты". Ожидается, что также будет произведена замена деревянных столбов на опоры из огнестойкого материала. "Эти инвестиции помогут снизить вероятность сбоев, сократить время восстановления после сбоев, снизить риск возникновения лесных пожаров и повысить эксплуатационную устойчивость сети", - подчеркнули в Белом доме.

9 августа на острове Мауи начался лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались около 4,5 тыс. человек, 115 человек погибли, более 1 тыс. числятся пропавшими без вести. По сведениям газеты The Wall Street Journal, несколько человек в начале августа видели, как неисправное электрооборудование становилось причиной возгораний. В частности, местная жительница 8 августа увидела, как взорвался один из трансформаторов.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми разрушительными в США за последнее столетие. Губернатор штата Джош Грин сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в его истории оценивается в 6 млрд долларов.