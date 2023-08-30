Швейцария присоединилась к реестру ущерба Украине

Как отметили в Федеральном совете Швейцарии, этот шаг подчеркивает поддержку Берном "лиц, затронутых войной, и политического процесса реконструкции Украины"

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы реестру ущерба Украине, причиненного Украине в результате боевых действий. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

"На своем заседании 30 августа Федеральный совет принял решение о присоединении Швейцарии к этому реестру ущерба", - говорится в сообщении. Этот шаг "подчеркивает поддержку Швейцарией лиц, затронутых войной, и политического процесса реконструкции Украины", пояснили в Берне. Присоединение Швейцарии к реестру будет в ближайшее время официально оформлено в Совете Европы. В сообщении отмечается, что к реестру "к настоящему времени присоединились 37 стран - членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и Европейский союз".

Совет Европы официально утвердил на встрече в Рейкьявике 16-17 мая текущего года создание реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. Как заявил тогда глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, "реестр будет базироваться в Гааге". По его словам, он создан в тесном сотрудничестве с Украиной и "будет получать, обрабатывать и хранить заявки [на компенсацию ущерба]".

Не участвующая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все 11 пакетов санкций Евросоюза против России, введенных в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.