30 августа, 11:14
Военный переворот в Габоне

СМИ: военные Габона поддерживают командующего гвардией и видят в нем следующего президента

По оценке газеты Le Figaro, военнослужащие устроили генералу овацию, выкрикивая "Олиги - президент"

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Несколько сотен габонских военнослужащих с воодушевлением встретили командующего Республиканской гвардией Бриса Клотера Олиги Нгему. Они хотят, чтобы он стал новым президентом Габона, передает газета Le Figaro сюжет местного телевидения.

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По оценке издания, военнослужащие устроили генералу овацию, выкрикивая "Олиги - президент". Сюжет транслировался после заявления военных о задержании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимбы и его содержания под домашним арестом.

Республиканская гвардия насчитывает 2,5 тыс. военнослужащих. Она осуществляет охрану главы государства и других высших лиц государства. В 2019 году часть гвардии участвовала в неудачной попытке государственного переворота.

В этот раз группа высокопоставленных военных заявила об отмене результатов президентских выборов, на которых победил Ондимба. Среди мятежников, помимо военнослужащих Республиканской гвардии, представители службы безопасности, президентской гвардии, армии, полиции. 

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