СМИ: военные Габона поддерживают командующего гвардией и видят в нем следующего президента

По оценке газеты Le Figaro, военнослужащие устроили генералу овацию, выкрикивая "Олиги - президент"

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Несколько сотен габонских военнослужащих с воодушевлением встретили командующего Республиканской гвардией Бриса Клотера Олиги Нгему. Они хотят, чтобы он стал новым президентом Габона, передает газета Le Figaro сюжет местного телевидения.

По оценке издания, военнослужащие устроили генералу овацию, выкрикивая "Олиги - президент". Сюжет транслировался после заявления военных о задержании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимбы и его содержания под домашним арестом.

Республиканская гвардия насчитывает 2,5 тыс. военнослужащих. Она осуществляет охрану главы государства и других высших лиц государства. В 2019 году часть гвардии участвовала в неудачной попытке государственного переворота.

В этот раз группа высокопоставленных военных заявила об отмене результатов президентских выборов, на которых победил Ондимба. Среди мятежников, помимо военнослужащих Республиканской гвардии, представители службы безопасности, президентской гвардии, армии, полиции.