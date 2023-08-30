Глава Минторга США сообщила, что обсуждала в КНР вопрос взлома ее электронной почты

Джина Раймондо охарактеризовала свои контакты с представителями китайских властей как "продуктивные"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что поднимала вопрос предполагаемого взлома ее электронной почты в беседах с высокопоставленными официальными лицами КНР.

"Я действительно упоминала, что моя личная электронная почта была взломана. <...> Я упомянула об этом как о примере действий, которые подрывают доверие в то время, когда мы пытаемся стабилизировать отношения", - сказала министр на брифинге для журналистов. Ее слова приводит агентство AFP.

В целом свои контакты с представителями китайских властей Раймондо охарактеризовала как "продуктивные". По ее словам, подобного рода обсуждения - "прекрасное начало". "Прекращение общения ни к чему хорошему не приводит", - добавила министр.

Раймондо находится с визитом в Китае, где проводит консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждают вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также определяют области потенциального сотрудничества. Во время визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов.

Ранее комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США начал расследовать обстоятельства приписываемого хакерам из КНР взлома почтовых адресов американских чиновников. Как утверждала газета The Washington Post, китайские хакеры получили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику Раймондо. По версии источника издания из числа должностных лиц США, "китайские кибершпионы, использовав базовую уязвимость в облачном сервисе Microsoft", взломали электронные почтовые ящики в министерстве торговли и Госдепартаменте.