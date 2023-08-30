Шольц заявил, что ФРГ считает своим приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО

Канцлер Германии ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что приоритетом ФРГ является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Как отметил Шольц на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина Германии в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином, большинство граждан ФРГ поддерживают политический курс правительства, которое тщательно рассматривает все вопросы. "Я убежден, что именно потому, что мы сделали то, что сделали и будем продолжать делать, мы принимаем каждое отдельное решение очень трудно для себя", - сказал канцлер. При этом он добавил, что "решения принимаются не под влиянием момента, а когда правительство находит, что сказать и что сделать". Именно по этой причине, по утверждению Шольца, Берлин продолжает оказывать большую поддержку Украине не только в финансовом отношении, но и поставками оружия.

Глава правительства ФРГ напомнил, что Германия является вторым по величине поставщиком после США. Поставки Киеву различных видов вооружения, как подчеркнул канцлер, "имеют немедленный эффект". В качестве примеров он упомянул о ЗСУ Gepard и системе ПВО IRIS-T. "Именно в этих направлениях [поставках] артиллерийских боеприпасов и ПВО мы и дальше будем видеть свои приоритеты", - резюмировал Шольц.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.