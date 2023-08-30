Обвиняемые в нападении на белорусских дипломатов в Лондоне получили от 8 до 10 лет колонии

Им ранее предъявили обвинения в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Минский городской суд по делу о нападении на сотрудников посольства Белоруссии в Великобритании заочно приговорил четырех человек к лишению свободы на срок от 8 до 10 лет.

Как сообщило агентство БелТА, Вадим Боговков и Максим Зуев приговорены к 10 годам лишения свободы, Сергей Рябушко и Александр Напреенко - к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Минский городской суд 21 августа в порядке специального производства начал разбирательство по уголовному делу в отношении четырех обвиняемых в нападении на сотрудников белорусской диппредставительства в Лондоне в 2021 году. Подсудимым были предъявлены обвинения в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинении ущерба в особо крупном размере. Боговкова и Зуева также обвинили в насилии в отношении лица, выполняющего служебные обязанности.

Уголовное дело по факту нападения на белорусских дипломатов в Лондоне возбуждено в декабре 2021 года. В Следственном комитете Белоруссии тогда заявили, что нападавшие вели себя "агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы".