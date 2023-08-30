СМИ: мятежники в Нигере приостановили действие соглашения о военном присутствии Франции

Как сообщил телеканал Sky News Arabia, они дали Франции месяц на вывод войск с территории Нигера

ТАСС, 30 августа. Военный совет Нигера сообщил о приостановке действия договора о военном присутствии французских войск на территории страны. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации телеканала Sky News Arabia, мятежники дают Франции месяц на вывод своих войск с территории Нигера.

4 августа агентство Agence France-Presse сообщало, что военный совет денонсировал несколько военных соглашений с Парижем: они касались дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих.