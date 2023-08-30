Ежегодно в этот день за вклад, внесенный в развитие системы образования, лучшим педагогам страны будут вручать премии

ТБИЛИСИ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Грузии учредило День учителя, который будет отмечаться каждый год 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Согласно новой инициативе, для повышения роли педагогов в обществе и для повышения значимости профессии учителя ежегодно 27 октября, в день рождения грузинского педагога, основоположника научной педагогики, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили, будет отмечаться национальный День учителя", - говорится в сообщении.

Ежегодно в этот день за вклад, внесенный в развитие системы образования, лучшим педагогам страны будут вручать премии.