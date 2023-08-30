Компартия Молдавии выдвинула на пост мэра Кишинева депутата Караман

Выборы в местные органы власти в республике назначены на 5 ноября

КИШИНЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Партия коммунистов Республики Молдова (ПСРМ) выдвинула на пост мэра Кишинева депутата парламента Диану Караман.

"Пленум ЦК ПКРМ утвердил меня в качестве кандидата на пост мэра Кишинева", - сообщила корреспонденту ТАСС Караман.

Выборы в местные органы власти в Молдавии назначены на 5 ноября. О планах баллотироваться на второй срок уже заявил действующий мэр Кишинева Иван Чебан, который выиграл выборы 2019 года, баллотируясь от ПСРМ. Позже Чебан заявил о выходе из партии, а в январе этого года учредил проевропейскую партию "Национальное альтернативное движение", которая будет в оппозиции к правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

От ПДС на пост мэра столицы выдвинут депутат парламента, вице-председатель партии Лилиан Карп, от ПСРМ за пост градоначальника будет бороться депутат парламента Адриан Албу.