30 августа, 12:26
Военный переворот в Габоне

Состав нового руководства Габона определят на совете генералов

Как сообщил генерал Брис Олиги Нгема, "президент отправлен в отставку", но "все его права соблюдены"

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Состав нового руководства Габона определится сегодня на встрече совета генералов. Об этом сообщил генерал Брис Олиги Нгема

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"Я пока не объявляю себя [новым главой государства], пока ничего не могу сказать на этот счет. Мы собираемся обсудить этот вопрос с другими генералами в районе 14:00 (16:00 мск). Это будет общее решение. Каждый выдвинет идеи и будут выбраны лучшие, тогда станет известно имя человека, который возглавит переходное правительство", - сказал он в интервью газете Le Monde.

Генерал также подчеркнул, что "президент отправлен в отставку", но "все его права соблюдены". "Это обычный габонец, как и все мы", - добавил он. 

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