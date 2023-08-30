Медведчук считает, что Запад откажется от поддержки Украины под предлогом коррупции

По мнению украинского политика, Украину уже начали к этому готовить

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Западные страны будут сокращать финансовую и военную помощь Киеву и со временем сведут ее на нет под предлогом наличия коррупции на Украине. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Запад крутил евроинтеграцией перед носом Украины, как морковкой. И когда Украина пыталась ее достать, то ей объясняли, что достать она ее не может по причине коррупции. И если сейчас заводится та же шарманка о коррупции, значит, Украине опять чего-то традиционно не дадут. Скорее всего, финансовую и военную помощь будут сокращать", - написал он в своей авторской колонке на платформе "Смотрим".

Медведчук отмечает, что потеря западной помощи для режима президента Украины Владимира Зеленского "смерти подобна", поскольку "вся коррупционная система настроена на войну, именно она управляет тем, что осталось от государства". "Лишите эту систему внешних вливаний, и она не будет стоить ровным счетом ничего", - продолжил он.

"Поэтому Запад, когда ему будет выгодно, откажется от своих обещаний и поддержки, именно под предлогом коррупции. И очень хорошо видно, что Украину к этому начали готовить. Обычно такая подготовка идет где-то за полгода. Внимательно следим за событиями", - пишет Медведчук.

Что касается самой коррупции в стране, бывший лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратил внимание, что проблема началась задолго до начала специальной военной операции. Различные коррупционные скандалы были и до этого, но, пишет Медведчук, военные действия сняли все эти вопросы с повестки дня, а Зеленский позже заявил, что теперь в стране коррупции почти нет, поскольку все коррупционеры сбежали за границу.

Таким образом, считает экс-лидер партии, украинский президент дал понять, что боевые действия списали всю прежнюю коррупцию, освобождая место новой. "Несправедливость увеличилась в разы. Одних украинцев посылают на бойню пушечным мясом, другие жируют по заграницам, получая запредельные доходы от войны и материальную помощь от Запада. Если раньше гражданин откупался от различных поборов, то теперь он спасает свою жизнь и жизнь своих близких от несправедливой мобилизации на войну за чужие интересы".

Коррупция на Украине

По оценкам экспертов, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В предварительном докладе Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС борьбу с коррупцией и отмыванием денег оценили на тройку по пятибалльной шкале.

Недавно замглавы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после публикации украинскими компаниями обращения, в котором они призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония. Зеленский 27 августа анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта, приравнивающего коррупцию к госизмене. 30 августа на сайте Рады появился похожий документ, однако внесла его группа депутатов во главе с бывшим спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым, а не сам украинский президент.

Инициатива Зеленского уже вызвала неоднозначную реакцию как на Украине, так и среди западных партнеров Киева, которые всегда называли борьбу с коррупцией одним из основных условий для сотрудничества. Комментируя инициативу украинского президента, Медведчук в своей статье заявил, что Зеленский "хочет вывести работу с коррупционными схемами из-под заокеанского контроля, чтобы в любой момент вывести из-под удара ответственности своих людей".