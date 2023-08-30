Кабмин ФРГ одобрил проект реформы закона об усилении защиты разведывательной службы

По данным DPA, меры были приняты в качестве ответа на задержание в конце декабря 2022 года одного из сотрудников Федеральной разведывательной службеы Германии по подозрению в шпионаже в пользу России

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ решило реформировать закон о Федеральной разведывательной службе Германии (БНД), согласно которому она будет лучше защищена, в частности, от шпионажа. Соответствующий законопроект кабмин ФРГ одобрил на закрытом заседании в резиденции правительства Германии в Мезеберге под Берлином, передает агентство DPA.

Подобные меры, как пишет агентство, были приняты в качестве ответа на задержание в конце декабря 2022 года одного из сотрудников БНД по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Теперь у разведывательной службы должна быть возможность без каких-либо подозрений проверять людей, сумки и транспортные средства сотрудников. Личные устройства, включая смартфоны, также должны быть проверены в случае возникновения подозрений. "Возможная шпионская деятельность со стороны других спецслужб должна быть своевременно обнаружена органами контроля", - говорится в проекте закона.

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По данным следствия ФРГ, он пытался передать российской стороне сведения о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T на Украине. Журнал Der Spiegel утверждал, что весной 2022 года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. "перехватить и передать точные данные GPS" HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили ВСУ.

По последней информации издания, Карстен Л. пока хранит молчание по поводу предъявляемых ему обвинений. Он работал в аналитическом отделе БНД. Подозреваемый имел доступ к полученной в ходе прослушки информации, которой с БНД делились другие западные спецслужбы. Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По информации Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем "доставил их в Россию".