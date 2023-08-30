Эрдоган заявил, что Турция никогда не поставит свою независимость под угрозу

В стране 30 августа отмечается День победы - официальный государственный праздник

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении по случаю государственного праздника, Дня победы, заявил, что страна никогда не поставит свою независимость под угрозу. Послание турецкого лидера зачитал в ходе торжественного приема по случаю праздника посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

"Этой победой, которая является бессмертным памятником идеи свободы и независимости турецкого народа, наш народ заявил всему миру, что не даст подчинить свою волю и не поставит свою независимость и будущее под угрозу", - отметил Эрдоган.

Посол Турции в РФ также поздравил собравшихся с праздником. "Победа, которую мы одержали благодаря военному гению великого лидера Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и его товарищей, бесконечной жертвенности турецкой армии и турецкого народа, принадлежит всем нам, - сказал Самсар. - Эта победа как нельзя лучше свидетельствует о том, что наша родина, которую мы спасли своей кровью, является нашей самой священной ценностью и достоянием, что мы не будем в плену на собственной земле, и что турецкий народ будет жить вечно свободным".

День победы - это официальный государственный праздник Турции. Торжества по его случаю впервые прошли 30 августа 1924 года. В этот день отмечается окончательная победа турецких войск под командованием Ататюрка над войсками интервентов в ходе войны 1919-1923 годов. Полное вытеснение иностранных войск с территории Анатолии привело к провозглашению в 1923 году Турецкой Республики.