AP: около 400 военных инструкторов Франции находятся в Габоне

По сведениям агентства, ситуация в стране не сказалась на их деятельности

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Около 400 военных инструкторов Франции находятся в Габоне, ситуация в стране не сказалась на их деятельности. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на французских военных.

"400 военнослужащих Франции находятся в Габоне, они руководят региональной операцией по военной подготовке. Сегодня они не изменили свою обычную деятельность", - говорится в сообщении агентства.

По информации газеты Le Monde, речь идет о представителях ротационных войск республики, которые в рамках регионального сотрудничества обучают военнослужащих в различных странах Западной Африки.

Французская база в Габоне считается "одной из самых маленьких на континенте", подчеркивает издание. Руководство Франции выступает за сокращение численности французских войск в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре и, как пишет Le Monde, уже несколько месяцев заявляет о своем желании закрыть базу в Габоне. В Елисейском дворце считают, что в нынешнем формате французское военное присутствие на этих форпостах "теперь не всегда оправдано", уточняется в статье. Об отношении к французскому присутствию военных, захвативших власть в стране, пока ничего не известно, добавляет газета.