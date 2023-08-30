30 августа, 12:54
Военный переворот в Габоне

Глава Республиканской гвардии Габона назвал болезнь президента одной из причин переворота

Брис Клотер Олиги Нгема заявил, что Али бен Бонго Ондимба не имел права избираться на третий срок

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Клотер Олиги Нгема назвал одной из причин переворота "болезнь" президента страны Али бен Бонго Ондимбы.

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"В Габоне наблюдается недовольство, но, помимо этого, есть и болезнь главы государства. Все об этом говорят, но никто не берет на себя ответственность. Он [президент] не имел права избираться на третий срок, была попрана конституция страны, сам порядок [проведения] выборов был неприемлемым. Поэтому армия приняла решение перевернуть эту страницу и взять на себя ответственность", - отметил Брис Клотер Олиги Нгема в интервью газете Le Monde.

Как поясняет издание, Али бен Бонго Ондимба в 2018 году перенес инсульт, вследствие чего состояние его здоровья ухудшилось. 

Теги:
Бонго Ондимба, Али бенГабонВоенный переворот в Габоне
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