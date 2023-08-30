Генсек Содружества осудила путч в Габоне

По словам Патриции Скотланд, сообщения о незаконном взятии власти в стране вызывают глубокую обеспокоенность

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Содружество, добровольное объединение, куда входит Великобритания, ее бывшие колонии, доминионы и протектораты, осудило путч в Габоне. Об этом говорится в распространенном заявлении генерального секретаря объединения Патриции Скотланд.

"Сообщения о незаконном взятии власти в Габоне вызывают глубокую обеспокоенность. Устав Содружества ясно говорит о том, что государства-члены обязаны постоянно обеспечивать верховенство права и принципы демократии. Секретариат Содружества будет внимательно следить за ситуацией", - заявила она.

Габон наряду с Того стал членом Содружества в июне 2022 года, а число входящих в него государств возросло до 56. Вещательная корпорация Би-би-си отмечала тогда, что оба государства, которые не имели особенных исторических связей с Великобританией, сделали этот шаг, чтобы уменьшить свою зависимость от Франции. Она как раз была метрополией для обеих государств, получивших независимость в 1960 году.