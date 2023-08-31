"Сотни жалоб": компании Илона Маска оказались в опале

Принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания в очередной раз оказалась под ударом. Минюст подал иск против SpaceX — ключевого подрядчика NASA и Пентагона. До этого с обвинениями сталкивались и другие компании миллиардера. Их число растет на фоне довольно натянутых отношений Маска с Белым домом. В чем обвиняют принадлежащие предпринимателю организации и какими конфликтами они окружены — в материале ТАСС

Иск против SpaceX

Минюст США подал иск против компании предпринимателя Илона Маска SpaceX. Как утверждает ведомство, в 2018–2022 годах организация при приеме на работу подвергала дискриминации беженцев и лиц, ищущих убежища: у них практически не было шанса быть рассмотренными в качестве кандидата на ту или иную должность или быть устроенными в SpaceX. По данным министерства, Маск и другие должностные лица компании в онлайн-публикациях и заявлениях утверждали, что могут нанимать только граждан США или держателей грин-карт — лиц, имеющих право на постоянное жительство в стране.

"Дискриминационная практика SpaceX при приеме на работу была рутинной, широко распространенной и давней и наносила ущерб лицам, получившим убежище, и беженцам", — говорится в иске.

Ведомство указывает, что компания нарушила закон "Об иммиграции и гражданстве" 1965 года, согласно которому работодатели не могут подвергать дискриминации этих лиц, за исключением случаев, когда того требует особое нормативное положение, распоряжение правительства или государственный контракт. Как обратил внимание Минюст, в случае с SpaceX "ни один закон, приказ или контракт не требовали от компании дискриминировать лиц, ищущих убежища, и беженцев".

В иске содержится требование к SpaceX нанимать квалифицированных кандидатов, которые, по ее ошибочному мнению, не соответствуют критериям, а также выплатить за каждого человека, подвергшегося дискриминации, штраф, размер которого определит судья.

В самой SpaceX на протяжении многих лет объясняли, что практика найма сотрудников в компанию продиктована требованиями федерального закона, известного как "Регулирование международной торговли оружием" (International Traffic in Arms Regulation, ITAR). Как обращает внимание The Washington Post, SpaceX, как и большинство связанных с ракетами компаний, тщательно охраняет доступ к своим производственным объектам и ограничивает возможность третьих лиц фотографировать и снимать их на видео. Это связано с опасениями, что секретные разработки могут быть обнародованы.

Деликатность работы SpaceX и других космических компаний осознают и сами властные структуры. Национальный центр контрразведки и безопасности, ФБР и Управление специальных расследований ВВС недавно выпустили совместный бюллетень об угрозах внешней разведки для космической отрасли США. Впрочем, в нем ничего не говорится о приеме на работу в такие компании отдельных лиц и об опасностях, связанных с этим.

При этом переоценить значение SpaceX для американских институтов довольно сложно. В последние годы компания стала одним из ведущих подрядчиков для NASA и Пентагона, а также надежным партнером по запуску американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Сам Маск в ответ на выдвинутые против него и его компании обвинения заявил, что Минюст стоит подать иск против себя самого из-за его двойственной политики.

Иски против Tesla

Для Маска и его компаний такие обвинения не в новинку. В аналогичной ситуации оказывалась и его Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей. В феврале прошлого года иск против нее подал Департамент справедливого найма и жилья (DFEH) штата Калифорния из-за якобы имевших место расовой дискриминации и домогательств на производственной площадке в городе Фримонт. Согласно заявлению, компания закрывала глаза на многолетние жалобы от чернокожих фабричных рабочих, писала The Wall Street Journal.

"Получив сотни жалоб работников, DFEH обнаружил свидетельства того, что завод Tesla во Фримонте является рабочим местом с расовой сегрегацией, где темнокожие работники подвергаются оскорблениям на расовой почве и дискриминации при приеме на работу, поддержании дисциплины, оплате и продвижении по службе", — утверждал директор DFEH Кевин Киш.

В иске указывалось, что один из рабочих подвергался оскорблениям из-за своей расовой принадлежности от 50 до 100 раз в день.

Департамент потребовал от Tesla неустановленной денежной компенсации, а также возмещения ущерба, включая восстановление на работе и выплату утраченной заработной платы и пособий.

Незадолго до этого в Tesla заверили, что компания решительно выступает против всех форм дискриминации и притеснений. К тому же у организации есть специальная команда по связям с персоналом, которая реагирует и расследует все жалобы.

Кроме того, Tesla напомнила о своей важности для местного рынка, так как она последний оставшийся производитель автомобилей в Калифорнии. На заводе во Фримонте работают представители меньшинств, и Tesla обеспечивает наиболее высокооплачиваемую работу в автомобильной промышленности для более чем 30 тыс. калифорнийцев. Судебные иски в компании назвали "несправедливыми и контрпродуктивными".

За год до этого, в октябре 2021 года, Tesla обязали выплатить $137 млн бывшему сотруднику компании, темнокожему Оуэну Диазу, обвинившему ее в расизме на рабочем месте. Он утверждал, что в период его работы лифтером в 2015–2016 годах коллеги каждый день унижали его и использовали в отношении него "расистские эпитеты".

"Прогрессивный образ Tesla служил лишь прикрытием, в то время как сотрудники из числа афроамериканцев подвергались полностью противоположному, уничижительному отношению", — указывал он в иске.

"Мы признаем, что в 2015 и 2016 годах не были идеальными", — написала вице-президент компании Tesla по персоналу Валери Кейперс Уоркман в заметке на официальном сайте корпорации, отметив, что за эти несколько лет компания изменилась.

Разногласия с Белым домом

Обвинения в отношении компаний Маска появляются на фоне натянутых отношений предпринимателя с Белым домом, о которых пишет CNBC.

На притеснение Маск обратил внимание в январе 2022 года, когда Байден опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) видео, на котором он стоит рядом с генеральным директором General Motors Мэри Барра. "Я имел в виду именно это, когда говорил, что будущее будет строиться прямо здесь, в Америке. Такие компании, как GM и Ford, производят здесь, у себя дома, больше электромобилей, чем когда-либо прежде", — написал президент.

"Начинается на T, заканчивается на A, посередине — ESL", — прокомментировал пост главы государства Маск, имея в виду, что в числе ведущих производителей электромобилей не назвали его компанию.

"Дошло до того, что, как ни странно, никому в администрации даже не разрешили произнести слово Tesla! Общественное возмущение и давление СМИ по поводу этого заявления вынудили его (Байдена. — прим. ТАСС) признать, что Tesla действительно возглавляет индустрию электромобилей. Я бы не назвал это похвалой", — приводит слова Маска CNBC.

После комментария предпринимателя в X Белый дом предпринял попытку помириться с ним. В ходе февральского выступления Байден все же упомянул Tesla. "От таких знаковых компаний, как GM и Ford, создающих производство новых электромобилей, до Tesla — крупнейшего производителя электромобилей в нашей стране. Мы видим начало возвращения американского производства", — отмечал американский президент.

Но поддержку миллиардера администрации Байдена завоевать так и не удалось. Их взаимоотношения не раз накалялись. Так было с самого начала борьбы Байдена за президентское кресло. Если во время гонки в 2012 году Маск поддержал Барака Обаму и внес более $30 тыс. в Национальный комитет Демократической партии, то кампании Байдена он помогать не стал.

Сейчас, как утверждает CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, за кулисами президент и его команда раздражены Маском и его критическими высказываниями. Предприниматель делает довольно резкие заявления и по украинскому конфликту, и по президентской гонке в США, критикует уголовное преследование экс-президента США Дональда Трампа, то есть работает совсем не в той повестке, которая была бы близка демократам, обращает внимание политолог-американист Малек Дудаков.

К тому же политические симпатии миллиардера в основном направлены на республиканцев. В частности, после первых дебатов Республиканской партии Маск похвалил самого молодого кандидата Вивека Рамасвами, назвав его "впечатляющим" и "убедительным", пишет The Sun.

"Поэтому логично, что демократы создают ему определенные проблемы. Есть расследование в отношении покупки Маском Twitter, которое до сих пор ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам, есть расследование в отношении Neuralink из-за опытов над животными и нарушения их прав, расследование в отношении Tesla о том, что автомобили самовольно взрываются. Ситуация со SpaceX — очередная попытка не разорить Маска, а создать ему юридические проблемы, сделав его более сговорчивым с нынешней властью", — объяснил ТАСС Малек Дудаков.

Конфликт с Соросом

Кроме того, ситуацию подогревает продолжающийся конфликт Маска с финансистом Джорджем Соросом. Владеющий соцсетью X Маск заявил о намерении подать в суд на фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) Сороса из-за попыток ограничить свободу путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.

Об этом Маск сообщил в ответе на комментарий другого пользователя к статье журналиста Бена Скаллана о лоббировании ужесточения интернет-цензуры в Ирландии и Шотландии организациями, финансируемыми Соросом. Согласно публикации, НПО, в том числе "Открытое общество", стремятся получить право проводить полицейские обыски в домах людей, которых уличили в использовании "языка ненависти", а также проверять принадлежащие им носители информации, включая личные телефоны и компьютеры.

До этого, в мае, Маск утверждал, что Сорос "ненавидит человечество". Он сравнил филантропа со злодеем комиксов Marvel — евреем по имени Магнето, который, как и инвестор, пережил Холокост, но посвятил жизнь не благородному делу. Злодей помогал мутантам установить господство в мире и вытеснить человека с позиций доминирующего вида.

"Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет подорвать саму основу цивилизации. Сорос ненавидит человечество", — писал Маск.

Как обратила внимание The Washington Post, с тех пор как Маск приобрел Twitter, он наблюдал за ростом антисемитских и других разжигающих ненависть высказываний на платформе, но ни разу не выделял Сороса. Так было до того момента, пока не стало известно, что финансист продал свою долю в Tesla. Через три дня после этого и появился комментарий Маска о его "ненависти" к человечеству.

Лидия Мисник