ОБСЕ передала спасателям Таджикистана 14 тыс. литров нефтепродуктов для ликвидации ЧС

В Программном офисе ОБСЕ в Душанбе сообщили, что от последствий дождей в республике погиб 21 человек

ДУШАНБЕ, 30 августа. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) передала Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана более 14 тыс. литров нефтепродуктов для работ по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом сообщили в Программном офисе ОБСЕ в Душанбе.

"Программный офис ОБСЕ в Душанбе передал в дар комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 9 800 литров дизельного топлива и 4 500 литров нефтепродуктов. Пожертвование будет использовано для заправки транспортных средств и оборудования КЧС, которые используются для защиты и эвакуации населения в безопасные районы во время стихийных бедствий", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что от последствий сильных дождей, которые прошли 27-28 августа в республике, погиб 21 человек. "Поддержание и увеличение оперативного потенциала КЧС жизненно важно, и программный офис будет продолжать поддерживать его усилия по спасению жизней и смягчению последствий стихийных бедствий", - говорится в сообщении.

Спасатели в республике продолжают устранение последствий схода селей и камнепадов после проливных дождей. В районах, затронутых стихийным бедствием, повреждены дома, мосты и десятки автомобилей, затоплены приусадебные участки.