Франция вместе с Бельгией и Нидерландами создаст новый противоминный корабль

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что такой шаг позволит не только обновить возможности республики в сфере противоминной защиты морских объектов, но и "укрепит стратегическую автономию Европы"

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Франция намерена разработать новый противоминный корабль совместно с Бельгией и Нидерландами. Об этом заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

"С Нидерландами и Бельгией мы подписали соглашение о партнерстве в области разработки и строительства будущих противоминных кораблей для ВМС Франции", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, такой шаг позволит не только обновить возможности республики в сфере противоминной защиты морских объектов, но и "укрепит стратегическую автономию Европы".

В настоящее время Франция располагает 17 боевыми кораблями, предназначенными для противоминной защиты. Согласно данным министерства вооруженных сил, речь идет о 10 минных тральщиках типа Trypartite (CMT), 3 гидроакустических буксирах (BRS), 3 кораблях для спуска водолазов-саперов (BBPD) и 1 корабле для проведения экспериментов по противоминной борьбе (BEGM). Также в составе противоминного флота присутствует 3 группы водолазов-саперов, штаб оперативного морского соединения (FRMARFOR/MW) и центр планирования и анализа операций противоминной борьбы (CPAOGM).

В настоящий момент Франция разрабатывает новую систему противоминной защиты (SLAM-F). Первый этап программы включает разработку и принятие на вооружение беспилотных катеров и подводных дронов для поиска мин, которые совместно разрабатывают французские Thales и ECA Group, а также британская BAE Systems. В будущем планируется разработать новые противоминные тральщики и корабли для групп водолазов-саперов, а также системы анализа данных в рамках противоминной борьбы.