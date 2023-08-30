На Украине планируют в течение месяца заключить контракт на производство аналога "Ланцета"

Как сообщил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь, разработка в настоящее время проходит испытания

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Украины намереваются в течение месяца заключить первый контракт на производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, как утверждают в Киеве, станут аналогом российских дронов "Ланцет". Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь.

"Разработка сейчас проходит испытания, есть технологические нюансы для доработки, но я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже заключим контракт с производителем на серийное изготовление таких дронов", - сказал он в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Щиголь сообщил, что Украина планирует организовать производство или закупить за этот год до 200 тыс. БПЛА разных моделей.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.