Попытка переворота в Габоне и массовая атака БПЛА в регионах России. Главное за 30 августа

Попытка переворота в Габоне

В Габоне 26 августа в условиях особых мер безопасности прошли президентские выборы. По итогам голосования победил действующий лидер Али бен Бонго Ондимба, которого переизбрали на третий срок. Оппозиция не согласилась с результатами и сообщила, что выборы прошли с нарушениями. Группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов.Президент Габона Али бен Бонго Ондимба подтвердил, что его удерживают военные на территории президентской резиденции. Также захватившие власть сообщили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения.

Массовая атака беспилотников в регионах России

В ночь на 30 августа беспилотники совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове. Повреждения получили несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Также атаке подверглись Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская области. Все украинские БПЛА сбили силы ПВО, пострадавших нет.

В бухте Севастополя также произошла атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

Версии катастрофы самолета Евгения Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международного расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина не будет. Он отметил, что среди версий рассматривается в том числе "преднамеренное злодеяние".

Лесной пожар в Геленджике

В Геленджике произошел лесной пожар на площади 1,3 га. Позднее периметр возгорания увеличился до 118 га. Для ликвидации задействовали 500 человек и 90 единиц техники.

Дополнительные баллы за серебряную медаль

Абитуриентам будут начислять три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что за золотую медаль можно будет получить пять баллов.

