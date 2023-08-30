"Тройка" Совета мира и безопасности Афросоюза собралась для обсуждения ситуации в Габоне

В стране произошла попытка госпереворота

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. "Тройка" Совета мира и безопасности Африканского союза в составе Бурунди, Камеруна и Сенегала собралась на экстренную встречу для обсуждения ситуации в Габоне. Об этом сообщил председатель совета Вилли Ньямитве.

"В качестве председателя Совета мира и безопасности Африканского союза на август 2023 года я в экстренном порядке созвал встречу "тройки" союза в составе Бурунди, Сенегала и Камеруна для проведения анализа ситуации в Габоне, где наблюдается попытка государственного переворота", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).