Индия просит США высвободить средства своих компаний, замороженные за связи с "Алросой"

По данным The Economic Times, сумма составляет $26 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Индия обратилась к США с просьбой разморозить средства по меньшей мере двух индийских алмазных компаний, которые были заблокированы из-за предполагаемых торговых связей с российской "Алросой". Как сообщает со ссылкой на источники газета The Economic Times, сумма составляет $26 млн.

В начале 2023 года курирующее санкции в отношении России управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заморозило эти средства. По информации неназванных индийских чиновников, расположенные в ОАЭ подразделения этих индийских компаний подозреваются в том, что пытались перевести средства на закупку в России алмазного сырья.

"Правительство осведомлено о действиях OFAC и начало обсуждение этой темы. Проблема заключалась в подозрениях в торговых связях с "Алросой", - приводит газета слова источников. По этой информации, пострадавшие индийские компании сообщили правительству, что эти выплаты предназначались либо для российских предприятий, не подпавших под санкции США, либо для оплаты заказов, выполненных до вступления в силу санкций в отношении "Алросы".

Индия обладает крупнейшими в мире мощностями по огранке сырых алмазов и экспортировала бриллианты на сумму более $22 млрд в прошлом финансовом году (продолжается с 1 апреля по 31 марта). Отрасль, базирующаяся в основном в западном штате Гуджарат, покупает необработанные алмазы у поставщиков в различных странах. Российская компания была одним из ведущих поставщиков алмазного сырья для Индии.