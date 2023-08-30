США ведут переговоры о строительстве порта на северных островах Филиппин рядом с Тайванем

Как отметила губернатор провинции Батанес Марилу Кайко, порт облегчит задачу по разгрузке грузов, доставляемых из Манилы в сезон муссонов

БАНГКОК, 30 августа. /ТАСС/. Военные США ведут переговоры о строительстве порта на северных островах Филиппин, расположенных в стратегической близости от Тайваня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Губернатор самой северной филиппинской провинции Батанес Марилу Кайко сообщила агентству, что запросила финансирование у США для строительства нового порта, который облегчит задачу по разгрузке грузов, доставляемых из Манилы в сезон муссонов. По ее словам, существует план построить порт на острове Баско, а соответствующее решение может быть принято в октябре.

Военное присутствие Соединенных Штатов на расстоянии менее чем в 200 км от Тайваня может усилить напряженность в отношениях с Китаем, отмечает Reuters. Филиппины за последний год практически удвоили количество своих военных баз, к которым имеют доступ американские военные. В стране находятся тысячи военнослужащих США, меняющие друг друга в ходе ротации для проведения совместных учений.

Совет национальной безопасности Филиппин ранее опубликовал "Белую книгу", в который указывается, что Манила намерена наращивать потенциал для противодействия внешним угрозам и укреплять отношения с союзными государствами в связи с рисками, которые вызваны обострением ситуации в Тайваньском проливе. По мнению филиппинских властей, любой военный конфликт в Тайваньском проливе неизбежно затронет Филиппины, учитывая географическую близость архипелага к острову и присутствие на нем более 150 тыс. филиппинцев. Наибольшую обеспокоенность у Манилы вызывают отношения между Пекином и Тайбэем, политическое противостояние которых "может потенциально перерасти в военный конфликт".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.