На вооружение армии Белоруссии поступил очередной комплект ОТРК "Искандер-М"

Личный состав соединения прошел в России полный курс обучения по применению специальной боевой части ракет комплекса, сообщили в МО республики

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Очередной комплект "Искандеров" поступил на вооружение белорусской армии, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поступил на вооружение белорусской армии", - говорится в сообщении.

На распространенной пресс-службой видеозаписи неназванный заместитель командира бригады отметил, что в Белоруссию прибыл очередной и "не последний воинский эшелон с лучшим в своем классе образцом вооружения - оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М". Офицер добавил, что личный состав соединения прошел в России полный курс обучения по применению специальной боевой части ракет комплекса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о постановке на вооружение в республике российских ракетных комплексов С-400 и "Искандер" 19 декабря 2022 года. В конце декабря в Минобороны сообщили, что белорусские военнослужащие, обеспечивающие работу комплексов "Искандер" и С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах России и Белоруссии. При этом отмечалось, что в республике находится запас ракет для комплекса "Искандер", который "позволит выполнить любую задачу".

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.