Боррель предложил увеличить число украинских военных, которых ЕС должен подготовить

По словам главы дипломатии ЕС, цель необходимо повысить до 40 тыс. солдат до конца года

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз увеличит число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии, до 40 тыс. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в испанском Толедо. Ранее Брюссель ставил задачу тренировать 30 тыс. украинских военных.

"25 тыс. солдат уже подготовлены. Миссия достигнет своей цели - 30 тыс. солдат - к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тыс. до конца года", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС изучает возможность тренировки пилотов F-16 в рамках своей миссии. "Наша миссия должна внести свой вклад в тренировку пилотов F-16 для Украины", - добавил он.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. Предполагалось, что в нынешнем году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих.