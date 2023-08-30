30 августа, 13:45,
обновлено 30 августа, 14:34
Военная операция на Украине

Боррель предложил увеличить число украинских военных, которых ЕС должен подготовить

По словам главы дипломатии ЕС, цель необходимо повысить до 40 тыс. солдат до конца года

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз увеличит число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии, до 40 тыс. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в испанском Толедо. Ранее Брюссель ставил задачу тренировать 30 тыс. украинских военных.

"25 тыс. солдат уже подготовлены. Миссия достигнет своей цели - 30 тыс. солдат - к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тыс. до конца года", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС изучает возможность тренировки пилотов F-16 в рамках своей миссии. "Наша миссия должна внести свой вклад в тренировку пилотов F-16 для Украины", - добавил он.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. Предполагалось, что в нынешнем году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация