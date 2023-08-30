Автор законопроекта о коррупции подтвердил, что внес его в Раду для опережения Зеленского

Как пояснил Дмитрий Разумков, его проект не предполагает передачу расследования дел о коррупции из ведения Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Службе безопасности Украины, как это планировал президент

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Автор внесенного сегодня в Верховную раду законопроекта о приравнивании коррупции к госизмене на время действия военного положения на Украине Дмитрий Разумков подтвердил, что сделал это, упреждая аналогичную инициативу президента страны Владимира Зеленского.

Как пояснил депутат украинскому изданию "Страна", его проект не предполагает передачу расследования дел о коррупции из ведения Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Службе безопасности Украины (СБУ), как это планировал Зеленский. "С помощью СБУ власть сможет давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела", - приводит издание слова Разумкова.

Он также рассказал, что его законопроект предусматривает наказание за связанные с коррупцией преступления от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Зеленский в интервью, которое показали по украинским телеканалам 27 августа, анонсировал внесение в Раду законопроекта, приравнивающего коррупцию к госизмене во время действия военного положения. Утром 30 августа на сайте украинского парламента появилась регистрационная карточка такого проекта. Однако инициатором выступил не глава государства, а группа парламентариев во главе с Разумковым. Пояснительная записка и текст законопроекта пока не обнародованы.

Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, это альтернативный документ. При этом его появление усложняет регистрацию президентского варианта, так как теперь внести новый законопроект можно не ранее чем через 14 дней.

Дмитрий Разумков - бывший спикер Верховной рады. Во время предвыборной кампании 2019 года шел первым номером президентской партии "Слуга народа", однако из-за разногласий с командой Зеленского и руководством партии в 2021 году был отправлен в отставку с поста главы парламента. После не вернулся во фракцию "Слуги народа", а организовал свою межфракционную группу. Опросы общественного мнения показывали, что рейтинг Разумкова существенно повысился, а некоторые политологи тогда даже называли его возможным соперником Зеленского на президентских выборах 2024 года.

Об инициативе Зеленского

Инициатива Зеленского приравнять коррупцию к госизмене вызвала неоднозначную реакцию не только на Украине, но и среди западных партнеров Киева, которые всегда называли борьбу с коррупцией одним из основных условий для сотрудничества. Эксперты отмечают, что передача расследования коррупционных деяний от НАБУ к весьма "лояльной" офису президента СБУ, как планирует Зеленский, позволит его команде, уже не раз оказывавшейся втянутой в такие скандалы, вывести из-под ответственности "кого надо" и показательно осудить своих оппонентов.

По оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Зеленский неоднократно анонсировал массовые чистки и кадровые решения в отношении уличенных в коррупции чиновников, но в стране за это время разразилось несколько крупных скандалов, два из которых затронули Минобороны и даже спровоцировали слухи о возможной отставке министра Алексея Резникова. Тем не менее он все еще сохраняет свой пост. Еще одной темой, на которую пришлось реагировать в офисе президента, стала коррупция в военкоматах, из-за чего пришлось объявить повсеместную проверку их работы.