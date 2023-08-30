Боррель заявил, что ЕС окажет любую поддержку действиям ECOWAS в отношении Нигера

Глава внешнеполитической службы ЕС подтвердил, что Евросоюз планировал запустить тренировочную миссию для подготовки военных Нигера, однако она не была запущена в связи с военным переворотом

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз окажет любую помощь Экономическому сообществу стран Западной Африки (ECOWAS) в его действиях в отношении Нигера и уже приступил к разработке санкций против этой страны. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Толедо.

"Министры поддержали африканское решение для африканских проблем. Мы поддержим ECOWAS. Они должны взять на себя инициативу и принять решения, чтобы противодействовать перевороту, - сказал Боррель. - Мы поддержим все санкции, которые приняли они, мы также работаем над собственным автономным режимом санкций, чтобы принять конкретные меры против путчистов. Эта работа уже началась, завтра главы МИД продолжат эту работу". "Мы поддержим любые запросы ECOWAS, когда увидим их конкретное содержание", - подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС.

"Я хочу уточнить, что мы рассмотрим любой запрос, но только когда мы получим все подробности. <...> Нам нужно много деталей, чтобы начать действовать, но мы готовы рассмотреть любой запрос", - подчеркнул Боррель, отказавшись приводить подробности возможных действий Евросоюза и ECOWAS.

Дипломат подтвердил, что ЕС планировал запустить тренировочную миссию для подготовки военных Нигера, однако она не была запущена в связи с военным переворотом. Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась с Габоном, где также произошел военный переворот, поэтому Евросоюз должен переоценить свои планы создания военных миссий для государств Африки.

По словам Борреля, вопросы поддержки действий ECOWAS в отношении Нигера, равно как и ситуацию в Габоне в четверг в Толедо рассмотрят главы МИД стран Евросоюза.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.