30 августа, 14:09
Военный переворот в Габоне

ECOWAS взаимодействует с Афросоюзом по ситуации в Габоне

Председатель сообщества Бола Тинубу внимательно следит за развитием ситуации

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии и председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Бола Тинубу внимательно следит за развитием ситуации в Габоне. Об этом заявил специальный советник президента Нигерии по связям с общественностью Аджури Нгелале.

Президент тесно взаимодействует с главами стран Африканского союза для достижения консенсуса по ситуации в Габоне (не является членом ECOWAS), приводит его слова агентство Reuters.

Группа высокопоставленных габонских военных ранее объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии во главе с Брисом Клотером Олиги Нгемой, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших в Габоне 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. Действующий глава государства и представители его администрации помещены под арест. 

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ГабонВоенный переворот в Габоне
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