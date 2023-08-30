ECOWAS взаимодействует с Афросоюзом по ситуации в Габоне

Председатель сообщества Бола Тинубу внимательно следит за развитием ситуации

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии и председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Бола Тинубу внимательно следит за развитием ситуации в Габоне. Об этом заявил специальный советник президента Нигерии по связям с общественностью Аджури Нгелале.

Президент тесно взаимодействует с главами стран Африканского союза для достижения консенсуса по ситуации в Габоне (не является членом ECOWAS), приводит его слова агентство Reuters.

Группа высокопоставленных габонских военных ранее объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии во главе с Брисом Клотером Олиги Нгемой, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших в Габоне 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. Действующий глава государства и представители его администрации помещены под арест.