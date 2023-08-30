30 августа, 14:04,
обновлено 30 августа, 14:30
Военный переворот в Габоне

Африканский союз осудил действия военных в Габоне

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Африканский союз (АС) решительно осуждает действия военных, объявивших о захвате власти в Габоне. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, опубликованном на официальном сайте организации.

"Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Габонской Республике и решительно осуждает попытку государственного переворота в стране", - отмечается в тексте.

Согласно заявлению, Муса Факи Махамат "призывает всех политических и гражданских акторов, а также военных Габона отдать предпочтение мирному политическому пути [урегулирования ситуации], ведущему к скорейшему восстановлению конституционного демократического строя в республике". 

Теги:
ГабонВоенный переворот в Габоне
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