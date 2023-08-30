Афросоюз призвал военных и силовиков в Габоне гарантировать безопасность президента

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Африканский союз (АС) призвал военных и силовиков, объявивших о захвате власти в Габоне, гарантировать безопасность президента страны Али бен Бонго Ондимбы и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, опубликованном на официальном сайте организации.

Согласно тексту, Муса Факи Махамат призывает "национальную армию и силы безопасности <...> гарантировать физическую неприкосновенность президента республики, членов его семьи, а также членов его правительства".