30 августа, 14:05,
обновлено 30 августа, 14:36
Военный переворот в Габоне

Афросоюз призвал военных и силовиков в Габоне гарантировать безопасность президента

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Африканский союз (АС) призвал военных и силовиков, объявивших о захвате власти в Габоне, гарантировать безопасность президента страны Али бен Бонго Ондимбы и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, опубликованном на официальном сайте организации.

Согласно тексту, Муса Факи Махамат призывает "национальную армию и силы безопасности <...> гарантировать физическую неприкосновенность президента республики, членов его семьи, а также членов его правительства". 

Теги:
ГабонВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация