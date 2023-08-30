Малайзия не признает отмеченные на новой карте КНР претензии в Южно-Китайском море

Министерством природных ресурсов КНР ранее выпустило новую карту, на которой обозначили в качестве входящих в состав Китая некоторые акватории в Южно-Китайском море, относящиеся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин

БАНГКОК, 30 августа. /ТАСС/. Куала-Лумпур не признает обозначенные на новой карте КНР претензии Пекина на акватории в исключительной экономической зоне Малайзии в Южно-Китайском море. Об этом сообщила газета Malay Mail со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

"На карте, среди прочего, показаны односторонние морские претензии Китая, посягающие на морские районы Малайзии в [штатах] Сабах и Саравак. Малайзия рассматривает проблему Южно-Китайского моря как сложный и деликатный вопрос", - отметили в МИД Малайзии. При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Куала-Лумпур "последовательно отвергает претензии любой иностранной стороны" на суверенитет над своими акваториями.

Новая карта была выпущена в понедельник Министерством природных ресурсов КНР. На ней были обозначены в качестве входящих в состав Китая ряд акваторий в Южно-Китайском море, относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.