Разведгруппы сил ОДКБ в рамках учений "Поиск-2023" выдвинулись в районы выполнения задач

Учения пройдут на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Разведывательные группы сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках специальных учений "Поиск-2023" направлены в районы выполнения задач в Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

"В Республике Беларусь в рамках специального учения "Поиск-2023", которое проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", разведывательные группы направлены на вертолетах в районы выполнения задач. Основной их целью является ведение различных видов разведки в интересах применения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ при локализации вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, разведчикам предстоит вести поиск, осуществлять обнаружение различных объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также осуществлять наведение и корректировку огня средств поражения, проводить другие специальные мероприятия. "В ходе учения разведчики активно используют БПЛА различных типов, тепловизоры, апробируют новейшие образцы средств связи", - указано в сообщении.

Совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ "Боевое братство-2023" пройдут на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября. В их рамках планируется проведение ряда совместных и специальных учений. В частности, во время "Взаимодействия-2023" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учений "Поиск-2023", в ходе учений "Эшелон-2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. А в эпизоде "Барьер-2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.