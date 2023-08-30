30 августа, 14:20

В Белоруссии заявили о нарушении границы вооруженными латвийскими силовиками

Минск в установленном порядке проинформировал латвийскую сторону о факте незаконного пересечения границы

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные лица в военной форме нарушили белорусскую границу со стороны Латвии. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Инцидент произошел сегодня, 30 августа, на границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" (с латвийской стороны - "Патерниеки"). Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию", - говорится в сообщении.

Минск в установленном порядке проинформировал латвийскую сторону о факте незаконного пересечения границы.

"Пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций", - подчеркнули в белорусском Госпогранкомитете. 

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БелоруссияЛатвия
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