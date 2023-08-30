Глава МИД КНР потребовал от Великобритании соблюдать принцип "одного Китая"

Ван И на встрече с Джеймсом Клеверли изложил позицию Китая по тайваньскому вопросу

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли потребовал от Лондона соблюдать принцип "одного Китая". Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Ван И изложил позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что так называемое движение в поддержку независимости Тайваня и мир в Тайваньском проливе абсолютно несовместимы [буквально - "несовместимы, как огонь и вода"]", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Как уточнил Ван И, Великобритания должна "на деле проявлять уважение к ключевым интересам китайской стороны, соблюдать принцип "одного Китая".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.