Главный секретарь МВД Болгарии Петар Тодоров объявил о своей отставке

Он подчеркнул, что мотивы, на основании которых его увольнения ранее потребовал министр внутренних дел Калин Стоянов, не имеют никаких оснований

СОФИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Главный секретарь МВД Болгарии (высший профессиональный пост в министерстве) Петар Тодоров заявил на брифинге о своей отставке.

"После 41 года службы своей родине, 34 из которых провел в МВД, подаю в отставку. Нынешнее политическое руководство МВД не имеет воли продолжать борьбу за законность", - сказал Тодоров журналистам.

Он подчеркнул, что мотивы, на основании которых его увольнения ранее потребовал министр внутренних дел Калин Стоянов, не имеют никаких оснований.

"Для меня неприемлемо быть обвиненным конъюнктурными политиками. Мотивы, на основании которых потребовали моего отстранения, не имеют никакого отношения к моей работе [а лежат в области политических интересов]", - указал главный полицейский страны.

Ранее предложение об отставке Тодорова, представленное Стояновым, отклонил президент Румен Радев, посчитавший его политически мотивированным. "Мотивы в основе предложения об отстранении главного комиссара Петара Тодорова с поста главного секретаря МВД полностью политические и являются продолжением полномасштабной чистки в ведомстве. Аргументы об отсутствии организации и контроля над работой МВД заметно противоречат докладам о работе МВД", - говорилось в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент при этом обратил внимание, что требование об отстранении главного секретаря МВД при этом полностью соответствует записи с партийного собрания политического объединения "Продолжаем перемены", состоявшемся в мае, где говорилось о необходимости смены руководителей системы безопасности страны в связи с предстоящими выборами в местные органы власти, которые пройдут в Болгарии в конце октября.