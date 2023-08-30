Швейцария не поддержала санкции ЕС, касающиеся Кара-Мурзы и Навального

В Берне подчеркнули, что в дальнейшем швейцарское правительство "продолжит в индивидуальном порядке принимать решения о возобновлении мер, принятых ЕС в рамках его тематических режимов санкций"

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Швейцария воздержалась от введения против физических и юридических лиц России санкций, связанных с делами публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом) и Алексея Навального, которые в июне утвердил Европейский союз. Как сообщило швейцарское правительство (Федеральный совет), его решение не присоединяться к этим санкциям ЕС основано на критериях, касающихся внешней политики и законодательства.

"30 августа Федеральный совет принял решение воздержаться от возобновления мер, принятых в рамках режима санкций ЕС в области прав человека в связи с делами Навального и Кара-Мурзы", - говорится в сообщении. "Взвесив интересы на основе различных критериев, касающихся внешней политики и законодательства, Федеральный совет решил не присоединяться к этим санкциям", - отметило правительство, не уточнив, о каких конкретно критериях идет речь.

В Берне подчеркнули, что в дальнейшем швейцарское правительство "продолжит в индивидуальном порядке принимать решения о возобновлении мер, принятых ЕС в рамках его тематических режимов санкций".

Правительство напомнило, что 5 июня 2023 года ЕС "добавил 9 человек в список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции в области прав человека". В ЕС исходят из того, что эти люди причастны к аресту и осуждению Кара-Мурзы, юридические действия в отношении которого в Брюсселе считают "политически мотивированными". 20 июля 2023 года "к этому списку были добавлены 12 человек и еще 5 юридических лиц", которые, по версии Брюсселя, несут "ответственность" за решения, принятые в отношении Кара-Мурзы и Навального.

Санкционный список ЕС

Евросоюз включил 20 июля в черный список вице-мэра Москвы Наталью Сергунину, начальника Главного управления МВД России по городу Москве Олега Баранова, министра правительства Москвы и руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. В санкционный список также включены девять сотрудников пенитенциарной системы, в частности все руководство ИК-6 "Мелехово", где отбывает срок Навальный.

Кроме того, в списке находятся пять юридических лиц, в частности ГУВД и Департамент информационных технологий Москвы, а также три технологические компании - АО "Электронная Москва", NTechLab и ООО "Технологии видеоанализа" (Tevian). Эти фирмы занимаются технологиями электронного распознавания лиц. ЕС 5 июня включил в свой санкционный список девять россиян, в том числе замминистра юстиции РФ Олега Свириденко и судей Диану Мищенко, Елену Ленскую, Илью Козлова, Сергея Подопригорова, обвинив их в нарушении прав человека в деле Кара-Мурзы.

Не участвующая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все 11 пакетов санкций Евросоюза против России, введенных в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.