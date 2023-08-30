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Военная операция на Украине

Кулеба обсудил с Макроном военную помощь Парижа Киеву

Министр иностранных дел Украины находится с двухдневным визитом во Франции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном военную помощь Киеву.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Имел честь быть принятым президентом Франции Эмманюэлем Макроном после его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили дальнейшую военную поддержку", - написал глава ведомства на странице в соцсети X (ранее Twitter). По словам министра, другими темами встречи стали украинские предложения о прекращении конфликта, которые в Киеве называют "формулой мира", а также поставки украинского зерна в страны Африки и другие регионы.

Кулеба находится с двухдневным визитом во Франции. Ранее он провел переговоры с французским коллегой Катрин Колонна, а также присутствовал на ежегодной конференции послов Франции в качестве почетного гостя. Как сообщили позже во французском МИД, Кулеба и Колонна вместе приедут на неформальную встречу глав МИД и Минобороны ЕС в Толедо. 

Теги:
УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
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