МИД Египта призывает все стороны в Габоне отдать приоритет национальным интересам

Официальный представитель ведомства Ахмед Абу Зейд призвал членов египетской общины в Габоне "проявлять максимальную осторожность, избегать районов напряженности в сфере безопасности и оставаться на связи с посольством Египта"

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Египет внимательно следит за происходящем в Габоне и призывает все стороны отдать приоритет национальным интересам. С таким заявлением выступил МИД арабской республики.

"Египет внимательно следит за событиями, происходящими в братском Габоне, и призывает все стороны отдать приоритет национальным интересам, чтобы сохранить безопасность и стабильность в стране", - говорится в опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявлении.

Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд призвал членов египетской общины в Габоне "проявлять максимальную осторожность, избегать районов напряженности в сфере безопасности и оставаться на связи с посольством Египта".