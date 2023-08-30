СМИ: Южная Корея стремится поддерживать стабильные отношения с Россией

Бывший посол Республики Корея в Москве Ви Сон Рак заявил газете The Korea Times, что Сеул "продемонстрировал некоторые усилия" в этом направлении, несмотря на "тяжелую дипломатическую обстановку" из-за ситуации на Украине

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея стремится поддерживать стабильные отношения с Россией и КНР, несмотря на ситуацию на Украине и растущее соперничество между Пекином и Вашингтоном. С такой оценкой выступила газета The Korea Times со ссылкой на эксперта.

Как пишет газета, поддержание стабильности в отношениях с Россией и КНР "становится важной задачей" для Республики Корея на фоне того, как КНДР "готовится к открытию границ и нормализует отношения со своими ключевыми союзниками". Бывший посол Республики Корея в Москве Ви Сон Рак заявил изданию, что Сеул "продемонстрировал некоторые усилия" в этом направлении, несмотря на "тяжелую дипломатическую обстановку" из-за ситуации на Украине.

The Korea Times напомнила об интервью главы управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Тхэ Ёна. По словам чиновника, "в ближайшем будущем" он ожидает ответный визит высокопоставленного российского дипломата в Сеул. В июне первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин посетил Москву.

"Не так давно заместитель министра иностранных дел посетил Россию, в Москву был отправлен новый посол Республики Корея. Думаю, что Россия скоро отправит с визитом в Республику Корея высокопоставленного чиновника аналогичного уровня", - сказал Чо Тхэ Ён телеканалу Yonhap News TV 20 августа.

"Взаимные визиты на уровне высокопоставленных дипломатов - действительно положительный знак", - прокомментировал бывший посол Республики Корея Ви Сон Рак. Он добавил, что Москва и Сеул "могут и должны" обсуждать друг с другом мир на Корейском полуострове и его ядерную проблему.