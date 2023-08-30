В Габоне мятежники намерены избрать своего лидера до конца дня

Путчисты ранее отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Габоне, изберут своего лидера в течение текущего дня. Об этом французской газете Le Monde заявил командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Клотер Олиги Нгема.

По его словам, генералы встретятся 30 августа и решат, кто будет руководить страной во время переходного периода.

Группа высокопоставленных габонских военных ранее объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей".