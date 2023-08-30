Кабмин Египта заявил о формировании министерской группы по вопросам сотрудничества с БРИКС

Правительство страны сообщило, что в группу войдут несколько министров и других официальных лиц

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Египта сообщило, что формирует министерскую группу, которая займется вопросами сотрудничества с БРИКС. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров в городе Эль-Аламейне.

"Кабмин принял решение создать группу БРИКС, которая будет заниматься вопросами сотрудничества с объединением", - говорится в заявлении правительства, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявлении. Правительство сообщило, что в группу войдут несколько министров и других официальных лиц.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.